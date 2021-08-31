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زوجة عايض يوسف تنشر أجمل لحظاتها معه في حفلات صيف جدة
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:34 ص
لمياء علي
نشرت الإعلامية هبة الحسين زوجة الفنان السعودي عايض يوسف صورتين جمعتهما في صفحتها الرسمية بأحد موقع التواصل الاجتماعي.
وفي إحدى الصور بديا فيها معا من استعدادت حفل صيف جدة وعلقت عليها :"حفلات صيف جدة عايض يوسف.
وتزوج عايض يوسف من هبة الحسين في 2 سبتمبر من العام الماضي وذكر بعد زواجها ما يحبه فييها في أحد تصريخاته الصحافية قائلاً : "أشياء كثيرة أحبها بـ هبة ولكن أثر شيء هو إيجابيتها، ماشاءالله عليها تعطي الناس اللي حولها طاقة إيجابية".