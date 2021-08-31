زوجة عايض يوسف تنشر أجمل لحظاتها معه في حفلات صيف جدة





نشرت الإعلامية ​هبة الحسين​ زوجة الفنان السعودي ​عايض يوسف​ صورتين جمعتهما في صفحتها الرسمية بأحد موقع التواصل الاجتماعي.



وفي إحدى الصور بديا فيها معا من استعدادت حفل صيف جدة وعلقت عليها :"حفلات صيف جدة عايض يوسف.



وتزوج عايض يوسف من هبة الحسين في 2 سبتمبر من العام الماضي وذكر بعد زواجها ما يحبه فييها في أحد تصريخاته الصحافية قائلاً : "أشياء كثيرة أحبها بـ هبة ولكن أثر شيء هو إيجابيتها، ماشاءالله عليها تعطي الناس اللي حولها طاقة إيجابية".

