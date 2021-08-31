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إبراهيم سعيد: "مجاهد قاصد يخرب فرحة الزمالك وميقدرش يعمل كدة مع الأهلي"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
عبر إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن استيائه مما فعله أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري، أثناء تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد مجاهد لو فعل مع الأهلي ما فعله مع الزمالك في احتفالية الدوري، لن يستمر في منصبه ليوم واحد فقط بعدها".

وتابع، "تعجبت من تعبيرات وجه أحمد مجاهد أثناء تسليم درع الدوري للزمالك، كأنه كان يقول للأهلي « أنا حزين، وهخرب عليهم فرحتهم»".

واستكمل، "محتاج أفهم، ليه أحمد مجاهد نزل ينظم الدخول والخروج في احتفالية تسليم درع الدوري للزمالك، كان عامل زي اللي بينظم اتوبيسات".

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