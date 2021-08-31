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مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن مفاجأة بشأن عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو،مع مانشستر يونايتد، بعدما اجتاز الكشف الطبي في لشبونة بنجاح.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رونالدو وقع بالفعل عقده مع مانشستر يونايتد، بصحبة وكيله خورخي مينديز، وذلك لمدة 3 مواسم حتى صيف 2024.

وكانت كل التقارير الصحفية السابقة، قد أشارت إلى أن رونالدو سيوقع مع الشياطين الحمر لموسمين فقط.

وفيما يخص راتب النجم البرتغالي، أشار رومانو إلى أنه سيتغير وفقًا لبعض الأهداف المدرجة في العقد.

وتحدثت التقارير السابقة عن حصول رونالدو على راتب أسبوعي قدره 510 آلاف جنيه إسترليني.

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