نزار فرنسيس يتعرض للهجوم الشرس بعد انتقاده للمهاجرين من لبنان



اثار الشاعر نزار فرنسيس جدلا واسعا بعدما غرد بكلمات عبرت عن استياءه من الذين يهاجروا ويتركوا لبنان.



وقال: ‏هيدا اللي بيقلّك إنّو مش مصدّق ياخد هجرة ع أيّا بلد ويفلّ.. ما تنطر منّو لا وطنية ولا إنتماء.. ما هوّي البلد اذا بيرتاح من أشكالكن بينضف وما بيبقى فيه إلّا اللي بيحبّوه وناويين يصنعو التغيير الحقيقي..

ما تربّحونا جميلة إنكن باقيين كأنّو البلد أوتيل.



وهاجمه متابعيه متهمين اياه بتعاطي أشياء غير الفن، كما أكدوا له أن الحياة صعبة ويلزمها السفر لأجل البحث عن فرص جيدة للاستقرار.



ورد على أحد مهاجميه بالقول: ‏بتعاطى إشيا ما بتفهم فيا انت وكلّ اللي متلك.. بتعاطى مرجلة ومواجهة وصبر وما بتنازل عن بلدي وبهرب وبتركو للحرامية.. ولمعلوماتك انت وغيرك أنا بوقف بصف البنزين وببرم ع حبّة الدوا بس ما بقبل كون جبان وما ردّ البلد من يلّي سارقينو.