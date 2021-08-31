الزمالك يقترب من حسم صفقة بديل مصطفى محمد

فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة للتفاوض معهم لتدعيم صفوف الفريق وخاصة في الجانب الهجومي والذي يعاني الفريق من نقص شديد فيه.





وشهدت الفترة الماضية مفاوضات قوية من جانب الزمالك والأهلي مع أحمد عاطف المهاجم الصاعد لفريق وادي دجلة حيث تقدم الناديين بعرض رسمي إلى وادي دجلة للظفر بخدمات اللاعب.





ويقود المفاوضات من جانب الزمالك، حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالتفاوض مع إدارة وادي دجلة للتفاوض على الأمور المالية والحصول على خدمات اللاعب.





ويحظى عاطف بإعجاب وإشادة إدارة الزمالك بصورة كبيرة لعدة أسباب سواء لمستواه المميز الذي ظهر عليه مع وادي دجلة بالإضافة إلى صغر سنه وإمكانية تسويقه في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه.





ويحتاج الزمالك لمهاجم جديد في الموسم المقبل لعدم تواجد سوى سيف الجزيري فقط وسط تذبذب مستوى الثنائي مروان حمدي وأسامة فيصل ومواجهة الثنائي شبح الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل.



