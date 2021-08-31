والد ميسي يعلق على مشاركته الأولى مع باريس

عاد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة ، حيث تحدث مع الصحفيين في المطار عن مغادرة نجله لصفوف النادي الكتالوني.





وقال خورخي لقناة "Gol" الإسبانية، بخصوص ظهور ميسي لأول مرة بقميص "بي إس جي"يوم الأحد، أمام ريمس في الدوري الفرنسي: "لم يكن الأمر غريبًا بالنسبة لي أن أراه بقميص آخر، فهذه هي الحياة".





وبسؤاله عما إذا كان هو أو أحد افراد العائلة ،لا يزالون غاضبون من نادي برشلونة بسبب رحيل ميسي، أجاب: "لا.. لسنا غاضبين من النادي، لكن من بعض الأشخاص، وهذا كل شيء".





وكان ميسي قد انتقل مؤخرا إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية وقيود رابطة الليجا.





وظهر ميسي بقميص باريس سان جيرمان لاول مره في مباراة الفريق أمام ريمس والتي انتهت لصالح النادي الباريسي بهدفين نظيفين، سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي.



