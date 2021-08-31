في ذكرى وفاته.. إبراهيم سعيد يختار عبدالوهاب ضمن التشكيل التاريخي لمصر

اختار إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية، أثناء تواجده في ضيافة أحمد حسام ميدو، في برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار.





وجاءت اختيارات إبراهيم سعيد كالتالي:





عصام الحضري، محمود عبدالوهاب "سيد معوض"، وائل جمعة، هاني رمزي، أحمد صالح، حسام غالي، أحمد حسن، حازم إمام، محمد زيدان، أبوتريكة، عماد متعب





وتحل اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس، ذكرى وفاة محمد عبدالوهاب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق.



