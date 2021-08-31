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موعد مباراة ميلان القادمة فى الدورى الإيطالي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد فريق ميلان لمواجهة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاءات قوية خلال الجولات القادمة عقب نهاية مباريات التوقف الدولي للمنتخبات.

وتقام مباراة ميلان ولاتسيو ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي يوم 12 سبتمبر فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان ميلان حقق الفوز على فريق كالياري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الايطالي برباعية مقابل هدف فى لقاء قوي من جانب ميلان.

بينما كان فاز فى اللقاء الأول على فريق سامبدوريا بهدف دون رد ليصل الفريق للنقطة رقم 6.

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