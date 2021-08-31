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بعد السخرية من إصابتها.. سيرين عبدالنور غاضبة: تغريدات سخيفة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تعرضها لجرح بسيط في إصبع رجلها.

ويظهر زوجها ​فريد رحمة​ مسارعا لمساعدتها وإسعافها، وكتبت سيرين تعليقاً، قالت فيه: “عن جد عم تحرق قلش الجلدة وكمان عم بتغنج عليه”. وقالت عن زوجها: “وبعدو عم بطبش عليه قبعلي اصبعي شو ناعم”.

وأثار مانشرته جدلا واسعا، وسخر منه رواد التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها للرد بغضب قائلة: ‏بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص. ما عندو وقت يختبر انو المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى.
يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حداً.

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