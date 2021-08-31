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حقيقة عرض اتحاد جدة لضم طارق حامد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة عرض اتحاد جدة، للتعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هناك اهتمام من جانب نادي اتحاد جدة، بطارق حامد، ولكن لم يصل أي عروض رسمية لنادي الزمالك للتعاقد معه.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

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