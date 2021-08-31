موعد مباراة يوفنتوس القادمة فى الدورى الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة صعبة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي أمام فريق نابولي خلال مباريات الكالتشيو القوية، والذي يرغب اليوفي تحت قيادة ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق فى تحقيق اللقب.





وتقام مباراة يوفنتوس ضد نابولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت السعودية يوم الأحد 12 سبتمبر.





وكان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رحل إلي فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويذكر أن يوفنتوس خسر اللقاء الماضي أمام فريق إمبولي بهدف دون رد فى مفاجأة كبري فى الكالتشيو الايطالي.



