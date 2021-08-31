Advertisements

شادي محمد يعلق على أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
علق شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، على أزمة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك خلال الأيام الماضية بعد مباراة البنك الأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز. 

 ووجَه شادي محمد، العديد من الإنتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بسبب مراسم تتويج المارد الأبيض. 

 وقال قائد الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "كان على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم الإحتكاك باللاعبين، فهو المسئول الأول عن إدارة الكرة المصرية، ودخوله في مشادات مع اللاعبين أمر غير مبرر ، كما أن سوء التنظيم وراء حدوث المشاداة بين مجاهد وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا".

أخبار تهمك

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

منذ ساعة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر إعارة مدافعه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طالبان تبدي رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع أمريكا

منذ 12 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

03:21 ص

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements