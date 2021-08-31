شادي محمد يعلق على أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا

علق شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، على أزمة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك خلال الأيام الماضية بعد مباراة البنك الأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز.





ووجَه شادي محمد، العديد من الإنتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بسبب مراسم تتويج المارد الأبيض.





وقال قائد الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "كان على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم الإحتكاك باللاعبين، فهو المسئول الأول عن إدارة الكرة المصرية، ودخوله في مشادات مع اللاعبين أمر غير مبرر ، كما أن سوء التنظيم وراء حدوث المشاداة بين مجاهد وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا".



