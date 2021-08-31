موعد مباراة إنتر ميلان القادمة فى الدورى الإيطالي

يسعي فريق انتر ميلان الإيطالي للفوز بلقب الكالتشيو هذا الموسم للحفاظ على لقبه بعد التتويج العام الماضي بعدما تفوق على حساب يوفنتوس ونابولي.





ويستعد انتر ميلان لمواجهة فريق سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي فى لقاء قوي بين الفريقين يقام يوم الأحد 12 سبتمبر فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت السعودية.





وكان إنتر ميلان حقق الفوز على هيلاس فيرونا الجولة الماضية بثلاث أهداف فى لقاء قوي من النيراتزوري الذي يرغب فى الحفاظ على لقب الدوري الايطالي هذا الموسم.





بينما كان فاز انتر ميلان على نظيره جنوي ضمن مباريات الجولة الأولي برباعية دون رد فى لقاء ظهر به الفريق بشراسة هجومية.



