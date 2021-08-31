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نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
احمد عصام

كشف محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: "تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد متوقف على رحيل يوسف أوباما إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وأن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ليس لديه مانع في رحيل قائد الزمالك".

وواصل: "يوسف أوباما لاعب الزمالك أنهى إجراءات انضمامه إلى نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وأن رحيله سيقرب الزمالك من ضم عبد الله السعيد".

وأكمل فاروق، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على إعارة يوسف أوباما إلى الحزم السعودي في ظل وجود العديد من اللاعبين في هذا المركز وعلى رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى الوافد الجديد من النادي المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد، ومحمد أوناجم الذي رحب المدرب الفرنسي بعودته إلى صفوف القلعة البيضاء.

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