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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
انتهت أحداث الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تصدر فريق توتنهام ترتيب مسابقة البريميرليج بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى اول ثلاث جولات من عمر البطولة الإنجليزية.

ومن المقرر ان تنطلق الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 المقبل.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي..
1ــ توتنهام هوتسبير 9 نقاط.
2ــ وست هام يونايتد 7 نقاط.
3ــ مانشستر يونايتد 7 نقاط.
4ــ تشيلسي 7 نقاط.
5ــ ليفربول 7 نقاط.
6ــ إيفرتون 7 نقاط.
7ــ مانشستر سيتي 6 نقاط.
8ــ برايتون 6 نقاط.
9ــ ليستر سيتي 6 نقاط.
10ــ برينتفورد 5 نقاط.
11ــ أستون فيلا 4 نقاط.
12ــ واتفورد 3 نقاط.
13ــ ساوثهامتون نقطتين.
14ــ كريستال بالاس نقطتين.
15ــ ليدز يونايتد نقطتين.
16ــ بيرنلي نقطة واحدة.
17ــ نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة.
18ــ وولفرهامتون صفر نقاط.
19ــ نوريتش سيتي صفر نقاط.
20ــ أرسنال صفر نقاط.

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