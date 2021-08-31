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مصر المقاصة يكشف مفاجأة بشأن اجتماع الأندية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
احمد عصام


أشار اللواء بكري سليم المدير التنفيذي، لنادي مصر للمقاصة، أنه مندهش بسبب اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، والذي عُقد في الأيام الماضية، من أجل حسم بعض الأمور بشأن مستقبل بعض المسابقات.

وقال بكري سليم في تصريحات تلفزيونية: "اجتماع مسئولي الجبلاية مع ممثلي الأندية صباح الأمس لم يسفر عن شيء، خاصةً بعد تأجيل قرعة الدوري الجديد لميعاد سيتم تحديده لاحقاً بعد أن كان مقرر لها صباح الغد".

وواصل: "ممثلي الأندية المصرية توجهوا صباح الأمس إلى مقر الإتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة تفاصيل الدوري العام الموسم المقبل، ولكن فوجئنا بتأجيل القرعة لأجل غير مسمى بعد أن كان مقرر إقامتها صباح الغد".

وأكد مسئول مصر المقاصة، إن النادي حصل  على حكم قضائي ضد الشركة الراعية السابقة، وبدءاً من الموسم المقبل سيكون هناك راعي  رسمي جديد للنادي، وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.

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