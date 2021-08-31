تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

يتصدر النجم ميكيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة من عمر البطولة الإنجليزية.





وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي..

1ــ ميكيل أنطونيو( وست هام يونايتد) 4 أهداف

2ــ ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 3 أهداف

3ــ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 3 أهداف

4ــ دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون) 3 أهداف

5ــ سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) هدفين

6ــ محمد صلاح (ليفربول) هدفين

7ــ ديوجو جوتا (ليفربول) هدفين

8ــ كونور كالاجر (كريستال بالاس) هدفين

9ــ ديماراي جراي ( إيفرتون) هدفين

10ــ بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) هدفين

11ــ داني إنجز (أستون فيلا) هدفين

12ــ هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) هدفين

13ــ جيمي فاردي (ليستر سيتي) هدفين

14ــ فيران توريس (مانشستر سيتي) هدفين

15ــ نيال موباي (برايتون) هدفين





ومن المقرر ان تنطلق الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 المقبل.



