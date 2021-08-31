موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022





يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، يوم الخميس، 2 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



