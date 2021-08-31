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حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، يوم الخميس، 2 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

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