موعد مباراة تشيلسي واستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي تشيلسي نظيره استون فيلا يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكان نادي ليفربول قد تعادل على ملعبه امام نظيره فريق تشيلسي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



