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موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ومن المقرر ان تقام هذه هي المباراة الأولي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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