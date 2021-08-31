الإعلامي اللبناني وسام بريدي يوجه نصيحة للآباء





قدّم الإعلامي اللبناني وسام بريدي نصيحة للآباء بصفته أباً لابنتين هما بيلا ماريا وآية صوفيا، عبر فيديوهات يُشاركها مع جمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد أطلّ بريدي عبر مقطع فيديو، نشره في حسابه عبر "إنستغرام"، كاشفاً عن تلقّيه رسائل كثيرة من فتيات، أصبح عددٌ منهنّ أمّهات، عبّرنَ في رسائلهنَّ عن النّقص الذي يشعرن به بسبب غياب الأب العطوف من حياتهن.



وتوجّه بريدي إلى كلّ أب، قائلاً: "تذكّر أنك صورة عن أوّل رجل تتعرّف إليه ابنتك في حياتها. قرّر أيّ رجل تريد أن تكون صورة الأب الحنون، القاسي، الرجل المؤذّي، العنيف. هذا قرار أنت من يتّخذه لتنقله إلى ابنتك".



وتابع: "الأب ليس مجرّد المعيل للعائلة. أولادنا في الحياة بحاجة إلى السند والعطف والحنان، وإلى الإنسان الذي يقف بجانبهم في كلّ لحظة ويتفهّم ما يمرّون به، وليس القاسي ومن يدير الأمور وفقاً للنظام والقواعد والقوانين".



وختم: "ما تحتاجه البنت هو أب يسمعها ويُريها صورة الأب الحقيقيّ الذي هو كلّ حبّ في الحياة. تذكّر دائماًً أنك تمثل أول صورة للرجل في حياتها. لا تكن أنت الخطأ إذا كنت لا تريدها أن تختار الشخص الخطأ في حياتها".