ستيفاني صليبا تثير الجدل بعد ظهورها بالعباءة في السعودية





نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، وثّقت فيه لحظة وصولها إلى السعودية، وظهرت فيه وهي ترتدتي العباءة السوداء، وعلّقت على الفيديو قائلة: "إلى المملكة لأوّل مرّة".



لكنّ سبب زيارة صليبا إلى السعودية لم يُعلم وتكتمت على التفاصيل وعما اذا كان خاصّاً أم يتعلّق بعمل فنّي.



وكانت ستيفاني شوّقت متابعيها عبر "إنستغرام" بشأن التحضير لعمل جديد، لكن من دون أن تكشف عن أيّ تفاصيل، حين نشرت صورتين لها، وهي تغطّي وجهها فيهما بقبّعة كبيرة، وعلّقت: "لوك جديد لعمل جديد!".

