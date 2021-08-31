Advertisements

ستيفاني صليبا تثير الجدل بعد ظهورها بالعباءة في السعودية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، وثّقت فيه لحظة وصولها إلى السعودية، وظهرت فيه وهي ترتدتي العباءة السوداء، وعلّقت على الفيديو قائلة: "إلى المملكة لأوّل مرّة".

لكنّ سبب زيارة صليبا إلى السعودية لم يُعلم وتكتمت على التفاصيل وعما اذا كان خاصّاً أم يتعلّق بعمل فنّي.

وكانت ستيفاني شوّقت متابعيها عبر "إنستغرام" بشأن التحضير لعمل جديد، لكن من دون أن تكشف عن أيّ تفاصيل، حين نشرت صورتين لها، وهي تغطّي وجهها فيهما بقبّعة كبيرة، وعلّقت: "لوك جديد لعمل جديد!".

أخبار تهمك

حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. طالبان تبدي رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع أمريكا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

07:30 ص

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

03:21 ص

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements