دارين حداد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام



وتألقت دارين حداد من داخل منزلها بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان ستان باللون الأسود؛ وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم