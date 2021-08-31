Advertisements

دارين حداد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام

وتألقت دارين حداد من داخل منزلها بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان ستان باللون الأسود؛ وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم

أخبار تهمك

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. طالبان تبدي رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع أمريكا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. العثور على "الطفل زياد" المختطف في المحلة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل صفقة مبابي مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

حسام البدري يستقر على تشكيل مصر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

07:30 ص

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

03:21 ص

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements