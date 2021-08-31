انتصار تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.. وتقدم نصيحة لجمهورها

كشفت الفنانة انتصار، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت انتصار على صورتها "التطعيم واجب علينا، هيا بنا إلى التطعيم، أنا عملت كل الاحتياطات اللازمه، نظارة ولبست، وإيشارب وربطت، وحزام وشمرت أكمامي، واستعنت بالله وتوكلت عليه واطَّعَّمت... برافو، برافو عليك، مبروك انتصار".







يذكر أن انتصار، يعرض لها حاليا فيلم "أحمد نوتردام"، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.