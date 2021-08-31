عاجل.. طالبان تبدي رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع أمريكا

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن حركة طالبان أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، قال متحدث باسم حركة طالبان إن حكومة الحركة ستستقبل جميع المهاجرين الأفغان الذين سترفض طلبات لجوئهم في أوروبا وتحيلهم للقضاء، فور عودتهم إلى البلاد.





وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد إن حكومته مستعدة لقبول مثل هؤلاء المبعدين وأن أفغانستان ستستقبل طالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا أو النمسا الذين رفضت طلبات لجوئهم هناك أو ارتكبوا جرائم في تلك الدول.





وقال: "نعم. سيحالون للقضاء. وسيتعين بعد ذلك على القضاء البت في وضعهم".



