في ذكري وفاة الراحل نجيب محفوظ.. أشهر رواياته التي تحولت إلى أفلام



حلت أمس ذكري وفاة الراحل نجيب محفوظ، الذي يعد أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، كما أنه أكثر أديب تحولت أعماله الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية تقدر ب 21 عمل سينمائي و9 أعمال تلفزيونية.



نرصد لكم فى هذا التقرير أشهر الروايات التي تحولت إلى أفلام:

زقاق المدق :

يدور الفيلم حول الفتاة حميدة، وهى فتاه يتيمة تعيش في الزقاق يتم خطبطها لحلاق الزقاق عباس الحلو وبعد خطبتهم يسافر للحصول على مال أكثر وأثناء غيابه يقوم قواد بإغواء حميده وتتورط في حياة جديدة تنسى من خلالها عباس واهل الزقاق ولكن عباس يعود ويقرر الانتقام، والفيلم من بطولة شادية وصلاح قابيل ويوسف شعبان ومن إخراج حسين الامام.

وتحولت الرواية أيضاً إلى فيلم مكسيكي عام 1995 من بطولة النجمة العالمية سلمى حايك وحصد العديد من الجوائز العالمية.



بداية ونهاية :

يدور الفيلم حول موت الأب ويترك وراءه أسرة مكونة من أم وشابان وفتاة بلا أحد ولا عائل ويبدأ كل منهم السير في طريق مختلف فالأخ الأكبر يتجه لتجارة المخدرات والأخ الأصغر يتخرج من كلية الشرطة والفتاة تعمل بالدعارة بدون علم الأسرة وتتوالي المفاجأت، والفيلم من بطولة عمر الشريف و فريد شوقي وأمينة رزق وسناء جميل ومن إخراج صلاح ابو سيف.



يعتبر أول رواية لنجيب محفوظ تحول إلى فيلم، ترشح الفيلم للفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان موسكو السينمائي1961 واحتلت سناء جميل المركز الثالث لأفضل ممثلة في العالم وكانت هذه أول مرة تحتل فيها امرأة عربية المراكز الأولى، يحتل الفيلم أيضا المرتبة السابعة لأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



ثرثرة فوق النيل:



تدور الأحداث بعد النكسة حول أنيس ذكي موظف في وزارة الصحه غائب عن الوعي معظم وقته بسبب الحشيش يتعرف على الممثل رجب القاضي يعرفه على مجموعة تقضي الوقت في احدي العوامات على النيل ليصير جزء منهم ويعيش بعيدا عن الآلام الواقع، والفيلم من بطولة أحمد رمزي و ميرفت امين و عادل ادهم وعماد حمدي الذي أجمع النقاد علي أنه أفضل أداء تمثيلي في تاريخ، وإخراج حسين كمال.



السمان والخريف :



تدور قصة الفيلم حول عيسى الدباغ ينتمي ﻷحد الأحزاب والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، فيتخبط في حياته وبعد أن يستبعد من المراكز الحساسة التي كان يتنصبها، يلتقي بفتاة الليل ريري محاولًا البحث داخلها عن شبح القوة والسلطة في الوقت الذي تتعلق به ريري وتخلص له، إلا أنه عندما يكتشف أنها حامل يطردها، والفيلم من بطولة محمود مرسي ونادية لطفي و عبدالله غيث وعادل ادهم ومن إخراج حسام الدين مصطفى.



الطريق :

تدور أحداث الفيلم حول محاولة صابر الرحيمي البحث عن والده لكي يهتدي إلى الطريق، ويقع في فخ مالكة فندق تعشقه وتطلب منه قتل زوجها، وفي نفس الوقت يقع في حب صحفية في أخبار اليوم، والفيلم من بطولة رشدي اباظه شادية وسعاد حسني وتحيه كاريوكا ومن إخراج حسام الدين مصطفى.



اللص والكلاب :

تبدأ القصة عندما يتخذ سعيد مهران لص شديد اﻹجرام، من رؤوف علوان قدوته في الحياة، خاصة بعدما نصحه أن الانسان لابد أن يحصل علي مايريد بأي وسيلة يراها، وأثناء تنفيذه إحدى السرقات، يبلغ صبيه عليش سدره عنه لكي يتزوج من زوجة سعيد بعد سجنه، وبعد خروج سعيد من السجن يقابله رؤوف علوان بتكبر شديد بعد أن صار صحافيًا لامعًا، ويصبح كل من رؤوف ونبوية زوجة سعيد السابقة وعليش سدره صبيه ألد خصومه له ويسعي إلي الانتقام منهم، والفيلم من بطولة شكري سرحان وشادية وكمال الشناوي ومن إخراج كمال الشيخ كما أن الرواية مقتبسة من قصة حقيقية شغلت الرأي العام وتصدرت الصحف لفترة طويلة.



