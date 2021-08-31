"فاكسيرا": نستهدف تصنيع وتصدير اللقاح

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن مصنع فاكسيرا يستهدف اللقاحات الأخرى وليس لقاح فيروس كورونا فقط.





وتابعت "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "نستهدف أكثر من مصدر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا".



