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"فاكسيرا": نستهدف تصنيع وتصدير اللقاح

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن مصنع فاكسيرا يستهدف اللقاحات الأخرى وليس لقاح فيروس كورونا فقط.

وتابعت "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "نستهدف أكثر من مصدر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا".

وأضافت: "نستهدف الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبعدها عملية التصدير لتكون مصر مصدرًا إقليميًا للقارة الإفريقية".

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