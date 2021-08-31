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"تعال مش هعملك حاجة".. محمد رمضان يسخر من رئيس المركز الثقافي الألماني بعد سحب الدكتوراة منه

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
يارا عادل


حرص النجم محمد رمضان، على توجيه رسالة للدكتور محمود الخطيب،  رئيس المركز الثقافي الألماني بيروت، عقب سحبه الدكتوراة الفخرية منه، حيث أعلن "الخطيب" في تصريح سابق أن محمد رمضان لم يدفع ثمن شهادة الدكتوراة التي تقدر بحوالي 100 دولار وأنما تم إهداؤها له لأنه أسطوري ولديه قاعدة جماهيرية حاشدة.

وسخر رمضان، من موقف الخطيب، عقب يومان من إثارة الواقعة للجدل، حيث أعاد رمضان نشر تصريحاته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك معلقا عليها بالضحك: "هو راح فين ؟قولوا له تعال مش هعملك حاجة"، كما عقب على كلماته برمز تفاعلي يشير إلى كونه "نمبر وان".

ويشار إلى أن محمد رمضان تصدر التريند خلال الأيام القليلة الماضية عقب إعلانه عن الحصول على الدكتوراة الفخرية بالأضافة لحصوله على لقب سفير الشباب العربي من المركز الثقافي الألماني ومهرجان أفضل الدولية، إلا أن عقب يومان من حصوله على الدكتوراة تم سحبها منه من قبل الجهة المانحة له بعد زج اسمه في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والتطبيع مع إسرائيل.


ويذكر أن أخر أعمال محمد رمضان أغنية "على الله" والتي طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع يوتيوب خلال الأسبوعين الماضيين وحققت نجاحاً كبيراً تجاوزت الأغنية حاجز ال 8 مليون مشاهدة.
"تعال مش هعملك حاجة".. محمد رمضان يسخر من رئيس المركز الثقافي الألماني بعد سحب الدكتوراة منه
"تعال مش هعملك حاجة".. محمد رمضان يسخر من رئيس المركز الثقافي الألماني بعد سحب الدكتوراة منه

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