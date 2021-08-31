تطور انتقال صفقة الموسم إلى الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف صفقة نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي حسموا الصفقة بشكل شبه رسمي".





وأضاف:" وهناك أيضاً تواصل مع مسئولى السماوي من أجل الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور خلال الفترة المقبلة".





وزاد:" الإدارة تقترب من حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، وجاء ذلك بناءاً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



