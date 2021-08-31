موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة رابع مباريات ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة خطفها من أوساسونا ويطمح لحصد نقاط المباراة الثلاث من رلبر مدريد لتحسين وضعه في جدول الليجا.





في حين يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط و يطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.



