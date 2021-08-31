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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق ارسنال بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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