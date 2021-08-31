احتفالات بعيد السيامة الأسقفية الثالث للأنبا باخوم





نبذة عن الأنبا باخوم

-ولد الأنبا باخوم نصيف باخوم (هانى ) في ٤ مايو ١٩٧٤ بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام ١٩٩٦، والتحق باكليريكية الفادي عام ١٩٩٨ وأنهى دراساته بالجامعة الجريجورية بروما وحصل على ليسانس اللاهوت والفلسفة عام ٢٠٠٢.

- سيم كاهنًا في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٤ عن يد المتنيح مثلث الرحمات الأنبا إسطفانوس الثانى، وحصل على الدكتوراة في القانون الكنسي جامعة اللاتيرانو عام ٢٠٠٩، وعين مساعدًا للراعي بكنيسة القديس إيريناوس بروما، وعين من عام ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٠ نائبًا لمدير اكليريكية أم الفادي بلبنان. - عين عام ٢٠١٠ أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وعمل مدرسًا في بعض جامعات اللاهوت جامعة اللوجانو بسويسرا والمعهد الحبري الشرقي بروما والكلية الإكليريكية بالمعادي وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني. - عين سكرتيرًا لغبطة البطريرك من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥.

مناصب الأنبا باخوم

وعين وكيلًا لبطريركية الأقباط الكاثوليك، بالإيبارشية البطريركية، كما أسندت له بعض المهام الأخرى كالمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر ويجيد عدة لغات منها العربية والفرنسية والايطالية والانجليزية.





واختير نائبا بطريركيًا وتمت سيامته الأسقفية في ٣١ أغسطس ٢٠١٩ بكاتدرائية سيدة مصر بمدينة نصر بوضع يد صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وأعضاء سينودس الكنيسة الكاثوليكية.

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية القبطية، والإيبارشية البطريركية بعيد السيامة الأسقفية الثالث لصاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئؤن الايبلرشية البطريركية.