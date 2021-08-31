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إطلالة فضية أنيقة لهيلين ميرين ضمن مشاركتها بعروض Dolce and Gabbana

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
إطلالة فضية أنيقة لهيلين ميرين ضمن مشاركتها بعروض Dolce and Gabbana

ظهرت النجمة الكبيرة هيلين ميرين في ثاني أيام مشاركتها ضمن عروض ماركة أزياء Dolce and Gabbana التي تنظم لموسم الشتاء والخريف.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة هيلين ميرين في ثاني أيام العروض لماركة الأزياء العالمية، وكانت ترتدي لإطلالة فضية من تصميمات الماركة.

وكانت قد ظهرت هيلين في إطلالة من قبل مستوحاة من العصر الفيكتوري في أولى أيام عروض الماركة بمدينة البندقية.

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