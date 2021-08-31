إطلالة فضية أنيقة لهيلين ميرين ضمن مشاركتها بعروض Dolce and Gabbana



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة هيلين ميرين في ثاني أيام العروض لماركة الأزياء العالمية، وكانت ترتدي لإطلالة فضية من تصميمات الماركة.



وكانت قد ظهرت هيلين في إطلالة من قبل مستوحاة من العصر الفيكتوري في أولى أيام عروض الماركة بمدينة البندقية.



ظهرت النجمة الكبيرة هيلين ميرين في ثاني أيام مشاركتها ضمن عروض ماركة أزياء Dolce and Gabbana التي تنظم لموسم الشتاء والخريف.