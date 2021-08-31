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سهر الصايغ : سعيدة بتعاوني للمرة الثانية مع المخرج رؤوف عبد العزيز في "الباب الأخضر"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تشارك الفنانة سهر الصايغ، حالياً في فيلم"الباب الأخضر"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وأعربت سهر الصايغ، في تصريحات صحفية لها عن شعورها بالفخر للمشاركه في عمل يحمل توقيع الكاتب أسامة أنور عكاشة، مُشيرًا إلى أن ذلك العمل يُعتبر حلمًا لأي فنان من جيلها، لذا يعتبر هذا العمل تجربة خاصة واستثنائية جدًا. 

وقالت سهر الصايغ أنّ الفيلم يعتبر التعاون الثاني لها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونت معه في مسلسل "الطاووس"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مُشيرة إلى أنها استمعت بالعمل معه. 

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة لتعاونها مع أبطال الفيلم، مُضيفة:" مبسوطة وأنا وسطهم، خصوصًا إنّ رؤوف عبد العزيز بيكون حريص في تكوين الكاست بتاعه وإنه يجيب ممثلين على قدر كبير من الموهبة". 

فيلم "الباب الأخضر" بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور، أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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