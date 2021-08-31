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البيت الأبيض: الجيش الأمريكي أجلى أكثر من 7500 مدني يوميا على مدار 18 يوما

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:21 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات

قال البيت الأبيض، إن الجيش الأمريكي أجلى أكثر من 7500 مدني يوميا على مدار 18 يوما، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

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