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تعرف على شروط القبول في الكلية الجوية 2021 لطلاب الثانوية العامة والازهرية والتنسيق

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:21 ص
شروط القبول في الكلية الجوية 2021
شروط القبول في الكلية الجوية 2021
قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021، وذلك بالتزامن مع انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

وازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، حول شروط القبول في الكلية الجوية 2021 لطلاب الثانوية العامة والازهرية والتنسيق.

وننشر لكم خلال السطور التالية، شروط القبول في الكلية الجوية 2021 وتنسيق القبول بالكلية وفقًا لما حددته وزارة الدفاع على النحو التالي:

تنسيق الكلية الجوية 2021
وتقبل الكلية الجوية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

شروط القبول في الكلية الجوية 2021

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها.

- حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات.

- غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة على ألا يكون سبق الحكم عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة حكمًا قضائيًا في أي جريمة خاصة الجرائم المخلة بالشرف.

- ألا يكون سبق فصله تأديبيًا أو لعدم اللياقة الطبية أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة بقسميها "العلمي / الأدبي" والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

- ألا يكون مضى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من عام واحد.

- ألا يزيد سن الطالب عن 21 عامًا.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة.

- اجتياز اختبار اللياقة البدنية وقفزة الثقة وفقًا للقواعد المقررة.

- اجتياز الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

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