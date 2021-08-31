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قنا تحصد 3 مراكز على الجمهورية في مسابقات اتحاد الطلاب

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، فوز تعليم قنا بثلاثة مراكز في مسابقة الرائد العام المثالي والرائد المثالي والأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية.
مسابقة الرائد المثالي بالثانوية 
وأكد صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بتعليم قنا، فوز قناوي حسين أحمد بالمركز الثالث جمهوري في مسابقة الرائد المثالي، بالمرحلة الثانوية (إدارة دشنا التعليمية).
الرائد العام المثالي بالمرحلة الإعدادية 
وأعلن فوز مديحة محمد حسن، بالمركز الرابع جمهوري، في مسابقة الرائد العام المثالي بالمرحلة الإعدادية (إدارة نجع حمادي التعليمية).
الأخصائي المثالي بالمرحلة الابتدائية
ولفت إلى فوز أمل أبو الفضل عثمان، بالمركز الرابع جمهوري، في مسابقة الأخصائي المثالي بالمرحلة الابتدائية (إدارة أبوتشت التعليمية).
من جهته توجه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الداعم لكل الفعاليات والأنشطة الطلابية بالتهنئة إلى الفائزين مثمنًا ما أنجز من مهام وأنشطة تربوية أثمرت هذا الإنجاز الجديد المضاف إلى سلسلة ما حققته المديرية خلال العام الدراسي الحالي وكان آخرها الحصول على مركزين بين أوائل الجمهورية في شهادة الثانوية العامة.

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