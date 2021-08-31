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موعد مباراة إسبانيا والسويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:28 ص
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
محمد نادر
يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره السويدي، يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب فريندز آرينا.

ويتواجد لاروخا" في المجموعة الثانية رفقة منتخبات السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.

ويسعى المدرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني إلى توسيع الفارق مع صاحب الوصافة منتخب السويد، في اللقاء القادم، إلى 4 نقاط، لضمان التأهل لكأس العالم كأول عن المجموعة الثانية.

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الوصيف صاحب الست نقاط.

الكلمات المفتاحية

منتخب اسبانيا رياضة اخبار الرياضة

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