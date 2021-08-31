موعد مباراة إسبانيا والسويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره السويدي، يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب فريندز آرينا.





ويتواجد لاروخا" في المجموعة الثانية رفقة منتخبات السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.





ويسعى المدرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني إلى توسيع الفارق مع صاحب الوصافة منتخب السويد، في اللقاء القادم، إلى 4 نقاط، لضمان التأهل لكأس العالم كأول عن المجموعة الثانية.





ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الوصيف صاحب الست نقاط.



