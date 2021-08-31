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الأهلي يحسم مصير نجميه

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
حسم جهاز كرة القدم في الأهلي مصير ثنائي الفريق العائد من الإصابة كريم نيدفيد ومحمد محمود واستبعادهما من قائمة الفريق من عدمه خلال الموسم المقبل.

وأوصت لجنة التخطيط في القلعة الحمراء برحيل كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود وعرضهما للإعارة خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب صعوبة مشاركتهما في الموسم المقبل.

وترى لجنة التخطيط في الأهلي أن كريم نيدفيد ومحمد محمود ابتعدا عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة لذلك يحتاج الثنائي إلى التواجد في صفوف نادي جديد على سبيل الإعارة من أجل استعادة لياقة المباريات.

وشارك نيدفيد ومحمد محمود في التدريبات الجماعية مع الأهلي بعد أن تعافى الثنائي من الإصابة بنسبة كبيرة.

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مصير ثنائي الاهلي رياضة الاهلي

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