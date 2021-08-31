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انخفاض الإصابات بكورونا في نيوزيلندا وسط عمليات الإغلاق

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
منار طارق
ذكرت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 انخفضت لليوم الثاني إلى 49، وسط الإغلاق المشدد الذي أجرته البلاد خلال تفشي المرض الأخير هذا الشهر.

باستثناء عدد صغير من الحالات في فبراير، كانت نيوزيلندا خالية بشكل أساسي من فيروس كورونا لأشهر، حتى اندلاع متغير دلتا المستورد من أستراليا دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى الأمر بإغلاق مفاجئ على مستوى البلاد في 17 أغسطس. بلغ العدد الإجمالي للحالات في التفشي 612 حالة، منها 597 حالة في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، و15 حالة في العاصمة ويلينجتون.

وصرحت أرديرن في مؤتمر صحفي بأن انخفاض عدد الحالات اليومية يشير إلى أن القيود الاجتماعية تقلل من انتشار متغير دلتا شديد العدوى. وسيظل حوالي 1.7 مليون من سكان أوكلاند في حالة إغلاق صارم من المستوى 4 لمدة أسبوعين آخرين، في حين أن القيود لبقية البلاد ستخفف قليلًا اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وضعت الشرطة نقاط تفتيش في ضواحي أوكلاند لضمان عدم السماح بأي حركة غير ضرورية إلى المدينة. وقالت الشرطة أيضًا إنها اعتقلت 19 شخصًا يوم الثلاثاء في أعقاب مظاهرة مناهضة للإغلاق في جميع أنحاء البلاد. وقال المدير العام للصحة، أشلي بلومفيلد، إن هناك الآن 33 شخصًا في المستشفيات من أحدث تفشي في دلتا، مع وجود ثماني حالات في حالة مستقرة في العناية المركزة، موضحا "إنه لأمر منطقي أن نرى ست حالات في تفشي المرض دون سن واحدة". لكنه أضاف أن إجراءات الصحة العامة المعمول بها تبطئ انتشار الفيروس وستستمر الحالات في التراجع.

الكلمات المفتاحية

نيوزلندا كورونا

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