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المبعوث الأمريكي للمناخ يزور اليابان والصين لإجراء محادثات بشأن الانبعاثات

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
منار طارق
وصل المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إلى طوكيو، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بشأن التعاون بشأن انبعاثات الكربون وخفض الدعم للوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، قبل التوجه إلى الصين الليلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الاثنين، بتوقيت واشنطن، إن المحادثات مع القوتين الاقتصاديتين الآسيويتين ستكون "التواصل مع نظراء دوليين بشأن جهود معالجة أزمة المناخ".

قاد وزير الخارجية السابق جهود الولايات المتحدة لإقناع المجتمع العالمي بخطر تغير المناخ والحث على تسريع الجهود للحد من انبعاثات الكربون. وتأتي خطوة الولايات المتحدة قبل مؤتمر المناخ COP26 التابع للأمم المتحدة، الذي سيعقد في اسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام.

في اليابان، من المرجح أن تركز المناقشات على دعم الدولة المستمر للفحم، أقذر أنواع الوقود الأحفوري. اليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تبني محطات طاقة تعمل بالفحم في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات كارثة فوكوشيما النووية، التي أدت إلى إغلاق معظم المفاعلات في البلاد.

في أبريل، ضاعفت اليابان تقريبًا هدفها لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 إلى تخفيض بنسبة 46٪ استجابة لضغوط الولايات المتحدة وبعض شركاتها، بعد أن تعهدت العام الماضي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقال كيري لوزير البيئة شينجيرو كويزومي ان "اليابان اتخذت بعض القرارات الصعبة" في اشارة الى الاهداف.

وصرح كويزومي لكيري بأن الأشهر التي سبقت مؤتمر COP26 "مهمة للغاية ونحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا لمعالجة تغير المناخ"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وفي الصين، يأمل كيري في البناء على الالتزامات التي تم تأمينها خلال زيارة في أبريل، حيث ستعمل البلاد بشكل عاجل للحد من تغير المناخ.

وتأتي زيارات كيري بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستعارض معظم مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي في مشروعات الوقود الأحفوري. ومن المرجح أيضًا أن تركز المناقشات في طوكيو على خطط بنك التنمية الآسيوي (ADB) لتنظيم وتطوير خطة للحصول على محطات طاقة تعمل بالفحم وإغلاقها مبكرًا.

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اليابان المبعوث الامريكي للمناخ الصين

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