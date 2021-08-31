موعد مباراة هولندا والنرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم





ينزل منتخب هولندا ضيفًا ثقيلاً على نظيره النرويجي، مساء الأربعاء المُقبل، في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات تركيا - مونتينيجرو - النرويج - لاتفيا - جبل طارق.

ويسعى منتخب الطواحين بقيادة الهولندي المخضرم لويس فان جال المدير الفني، إلى مواصلة نتائجه المتميزه ، بعد الفوز في آخر مباراتين أمام لاتفيا وجبل طارق.

وخسر منتخب هولندا المباراة الأولى في التصفيات، من فوزين وتعادل.