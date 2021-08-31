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موعد مباراة هولندا والنرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:59 ص
محمد نادر
ينزل منتخب هولندا ضيفًا ثقيلاً على نظيره النرويجي، مساء الأربعاء المُقبل، في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات تركيا - مونتينيجرو - النرويج - لاتفيا - جبل طارق.
ويسعى منتخب الطواحين بقيادة الهولندي المخضرم لويس فان جال المدير الفني، إلى مواصلة نتائجه المتميزه ، بعد الفوز في آخر مباراتين أمام لاتفيا وجبل طارق.
وخسر منتخب هولندا المباراة الأولى في التصفيات، من فوزين وتعادل.
ويحتل منتخب هولندا وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، أمام تركيا متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي النرويج في المركز الرابع بنفس النقاط، بالتساوي مع لاتفيا صاحب المركز الثالث.