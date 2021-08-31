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طالبان تحتفل بـ"الاستقلال التام" مع مغادرة آخر القوات الأمريكية لأفغانستان

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
منار طارق
ترددت أصداء إطلاق النار الاحتفالي في أنحاء كابول حيث سيطر مقاتلو طالبان على المطار قبل فجر، اليوم الثلاثاء، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منهيا حربا استمرت 20 عاما جعلت الميليشيات الإسلامية أقوى مما كانت عليه في عام 2001.

وأظهرت لقطات فيديو مهتزة وزعتها حركة طالبان مقاتلين يدخلون المطار بعد إقلاع آخر جندي أمريكي قبل منتصف الليل بدقيقة، مما يمثل نهاية خروج متسرع ومهين لواشنطن وحلفائها في الناتو. وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف، بحسب تلفزيون الجزيرة، "غادر آخر جندي أمريكي مطار كابول ونالت بلادنا استقلالها التام".


أودت أطول حرب في أمريكا بحياة ما يقرب من 2500 جندي أمريكي وما يقدر بنحو 240 ألف أفغاني، وكلفت حوالي 2 تريليون دولار. وشارك الجيش الأمريكي صورة تم التقاطها باستخدام بصريات الرؤية الليلية لآخر جندي أمريكي يخطو على متن رحلة الإجلاء الأخيرة من كابول - الميجور جنرال كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوًا.


على الرغم من أنها نجحت في طرد طالبان من السلطة وأوقفت استخدام أفغانستان كقاعدة من قبل القاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة، إلا أنها انتهت بسيطرة المسلحين الإسلاميين المتشددين على المزيد من البلاد أكثر من أي وقت مضى خلال حكمهم السابق من عام 1996 إلى عام 2001.

تميزت تلك السنوات بالتطبيق الوحشي لتفسير طالبان الصارم للشريعة الإسلامية، ويراقب العالم الآن ليرى ما إذا كانت ستشكل حكومة أكثر اعتدالًا وشمولية في الأشهر المقبلة. وفر آلاف الأفغان بالفعل خوفا من انتقام طالبان. نجح الجسر الجوي الضخم والفوضوي الذي قامت به الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال الأسبوعين الماضيين في إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من كابول، لكن عشرات الآلاف الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب تركوا وراءهم.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إفادة للبنتاغون إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان، روس ويلسون، كان في آخر رحلة من طراز C-17. وصرح ماكنزي للصحفيين "هناك الكثير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل شخص أردنا الخروج. لكنني أعتقد لو بقينا 10 أيام أخرى، لما كنا سنخرج الجميع."

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان القوات الامريكية

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