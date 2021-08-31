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موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب الجابون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره الجابون، يوم الأحد 2 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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