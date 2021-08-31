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محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدير عام أملاك الدولة، بتدبير قطعة أرض في حدود خمسة أفدنة بمنطقة دمو، لإقامة نادي اجتماعي لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، مع الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء أسنان الفيوم، مفوضًا من اتحاد المهن الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول بحث عدد من الإجراءات لتعظيم سبل التعاون المشترك مع نقابة الاسنان.

وأشار إلى أن نقيب أطباء الأسنان طرح خلال اللقاء مطلب اتحاد نقابات المهن الطبية من الأطباء البشريين والأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، بشأن تدبير قطعة أرض أملاك دولة بنطاق المحافظة، لخدمة أسر أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالفيوم وعددهم نحو 10 آلاف أسرة، ووجه المحافظ، مدير عام الأملاك، بدراسة الطلب المقدم والعرض بالمساحات المتاحة.
محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية
محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية
محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية
محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم المهن الطبية الفيوم الانصاري احمد الانصاري

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