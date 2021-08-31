محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية

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محافظ الفيوم يوجه بتدبير قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمهن الطبية
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 09:57 ص
الفيوم: ريهام على
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدير عام أملاك الدولة، بتدبير قطعة أرض في حدود خمسة أفدنة بمنطقة دمو، لإقامة نادي اجتماعي لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، مع الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء أسنان الفيوم، مفوضًا من اتحاد المهن الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول بحث عدد من الإجراءات لتعظيم سبل التعاون المشترك مع نقابة الاسنان.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، مع الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء أسنان الفيوم، مفوضًا من اتحاد المهن الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول بحث عدد من الإجراءات لتعظيم سبل التعاون المشترك مع نقابة الاسنان.
وأشار إلى أن نقيب أطباء الأسنان طرح خلال اللقاء مطلب اتحاد نقابات المهن الطبية من الأطباء البشريين والأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، بشأن تدبير قطعة أرض أملاك دولة بنطاق المحافظة، لخدمة أسر أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالفيوم وعددهم نحو 10 آلاف أسرة، ووجه المحافظ، مدير عام الأملاك، بدراسة الطلب المقدم والعرض بالمساحات المتاحة.