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لهذا السبب.. حسين فهمي يقتحم السوشيال ميديا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. حسين فهمي يقتحم السوشيال ميديا

أقتحم الفنان حسين فهمي عالم السوشيال ميديا بتدشين صفحات خاصة به، بعدما تفاجئ بوجود صفحات غير حقيقية تحمل اسمه على كل المواقع.


شارك الفنان حسني فهمي جمهوره فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال حسين خلاله:"أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبر دا عالم افتراضي بعيد عننا وإنه عالم مش واقعي لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة اكتشفت إن فيه ناس كتير بتتكلم باسمي وبتقول معلومات غلط".

وأضاف "فيه معلومات كتير أوي مكتوبة عني غلط وفيه ناس بتستفيد من اسمي ولقيت أصدقاء ليا بتقول بعتنالك وتابعناك وانت قولت ومقولتش، الحقيقة إن الحكاية زادت فأنا قررت إن أخش في السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات وأتقبل مصيري وأستحمل ما دام فضلت فترة بعيدة فيستحسن أقرب".

وتابع:"أنا فعلاً مكنش ليا حساب وناس كتير استغلت اسمى فأنا النهاردة هيبقي عندى حساب وهقولكوا عليه علشان تتابعونى عليه وهو بيتوثق دلوقتي ومن فترة قريبة جداً هنبقي موجودين هتكلم معاكو فى حاجات كتير أوي".



وأختتم حديثة قائلاً:" لأن عندي حاجات كتير أوي احكيها عندي زكريات سواء في الفن أو التاريخ أو الفلسفة هنتكلم في أي حاجة عايزين تتكلموا فيها".

يذكر أن الفنان حسين فهمي يشارك في فيلم "الكاهن" وهو المنتظر عرضة في السنيمات من بطولة جمال سليم، درة، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، ومن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن.

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