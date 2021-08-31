نانسي عجرم: كنت أحلم بديو مع مايكل جاكسون.. وأهدد بناتي بـ" هسيبلكم البيت وأمشي"



وخلال الحلقة كشفت نانسي عجرم، الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، تفاصيل ألبومها نانسي 10، ومن أبرز تصريحات نانسي أنها دائماً ما تهرب عن أي شئ بالموسيقى، فالموسيقى هي لغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.



وعن ألبوم "نانسي 10"، قالت أنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وقالت: "أجد أن هناك الكثير الذي مازالت اسعى لتقديمه، أجد أن ألبوم نانسي 10 هو إنطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم اقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة و مرحلة مختلفة أعيشها".



وقالت عجرم: "لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل اغنية لها المود والوقت الخاص بها".



وكشفت عجرم، خلال حوارها مع إنرجي، أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم "نانسي 11"، فقالت: "أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي".



وتابعت: "أكثر أغنية من أغنياتي التي دائماً ما تفكرني بالحب هي "عم بتعلق فيك" و "العيون السود"، وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية "نقيلي أحلى زهرة".



وتابعت: "أغنية مشكلتك الوحيدة كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10".



وعن فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي : "يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل و لكن أهم شئ هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية".



وبسؤال صبري زكي، عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي او نجوم العالم، قالت: " فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون".



وعن السوشيال ميديا، قالت الفنانة اللبنانية: "الواتساب هو أكثر تطبيق استخدمه في حياتي اليومية، وأعمل على تسريع صوت الرسائل بأشعر أن صوت الشخص مبسوط وسعيد وأتابع دائماً صفحات وصفات الأكل على انستغرام، ولكن الشيء الوحيد الذي يزعجني منها هو أنه لا يوجد أي خصوصية".



وعن حياتها الشخصية، قالت: " بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي زي كل أم وخاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت مش بس الأم المصرية هي الي بتعمل كده لا اللبنانية كمان".

حلت الفنانة نانسي عجرم، ضيفة على المذيع صبري زكي، ببرنامجه "قول ياكبير"، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.