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إسلام حافظ:" فكرة"كدبة كبيرة" جاءتني من ماتش كورة.. وأحمد زاهر فنان كبير ( خاص)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشف المؤلف إسلام حافظ لـ"الفجر الفني"عن سبب تحمسه لكتابة حكاية " كدبة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه كان مشروع يرغب في كتابته منذ فترة طويلة، حيث جاءت فكرته من ماتش كورة حدث على أثره عدة مشاكل كان سببها السوشيال ميديا ،ومن هنا جاءت له الحديث عن هذا الموضوع مضيفًا أن مسلسل " ورا كل باب" يحكي مشاكل حقيقية من البيوت .


كما تحدث عن سبب اختيار أحمد زاهر لهذة القصة، مشيرًا إلي أن أحمد زاهر فنان كبير وسعيد بالتعاون معه لأول مرة. 

كما كشف عن الأفكار التي سيسلط عليها الضوء في أعماله القادمة:"لدي أفكار كثيرة وليس فكرة واحدة بعينها ولكن الأفكار التي سأسلط عليها الضوء هي أفكار في مجتمعنا ". 

وتحدث عن رأيه في نوعية الأعمال المنفصلة :" العمل الجيد يذهب له المشاهد سواء كان 30 حلقة أم 7 حلقات ،وفكرة القصص المنفصلة لم تكن جديدة ،فقديمًا كان يوجد هناك أعمال مكونه من 7 حلقات ".

حكاية " كدبة كبيرة" تأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش بطولة أحمد زاهر،هنادي مهني وعدد كبير من النجوم

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