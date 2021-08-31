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المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال بالبحرين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خلال اجتماع مجلس أمنائه بالقاهرة، بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، معتبرا أنه يمثل انجازا كبيرا يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ويؤكد السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة وقيم المواطنة الصالحة.

كما أثنى المرصد العربي لحقوق الإنسان، على جهود مملكة البحرين المتواصلة سواء التشريعية أو المؤسسية التي تكفل رعاية الأطفال ومراعاة حقوقهم وتوفير الحماية لهم وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، مؤكدين على أن هذا القانون يمثل خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة.

وأضاف المرصد العربي أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة العربية والدولية في الجوانب التشريعية والقضائية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم مستقبل الأمة في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كما شدد أعضاء المرصد العربي، على أن مملكة البحرين، بهذا الإنجاز التشريعي الهام، تعزز من ريادتها العالمية في هذا المجال، ويؤكد استحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل الدولية، وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

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